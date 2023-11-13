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Son dakika | Türkiye ve İran sınırında korkutan deprem! Ağrı'dan hissedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Son dakika | Türkiye ve İran sınırında korkutan deprem! Ağrı’dan hissedildi

Son dakika haberi...AFAD, Ağrı yakınında olan İran'ın Maku kentinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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