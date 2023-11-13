Turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkiledi! Foça’da denizanası istilası

2024 yılı için de endişeli olduklarını belirten Karaca, "Okyanus kıyılarında köpekbalıklarının insanlara zarar vermemesi için demirağlar örüyorlar, buraya da demir ağ değil ama insanların denize girecekleri mesafe kadar kıyı şeridine ağlar örülebilir. Böylelikle denizanaları sahile gelemezler. Bu şekilde belki 2024 yılını kurtarabiliriz. Denizanası istilası nedeniyle sadece turizm değil kent ekonomisi de zarar gördü" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN