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Sağanak yağış sonrası vatandaş felaketin eşiğinden döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.11.2023 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
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Sağanak yağış sonrası vatandaş felaketin eşiğinden döndü

Küçükçekmece’de yağışın etkili olması ile birlikte bahçe duvarı çöktü. Doğalgaz ekipleri, tedbir amaçlı çöken bölgedeki gaz akışını kesti. Yıkılan bahçe duvarının bulunduğu alana şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.

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