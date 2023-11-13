Sadece yüksek IQ’ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!

Bu optik illüzyon testinde, 25 saniye içinde toplam 7 çita yüzü görseli bulunması gerekiyor. Ancak, bu görsellerin tümünü net bir şekilde bulmak oldukça zorlayıcı olabilir. Zeka sınırlarını zorlayan bu test, sadece 10 kişinin 25 saniye içinde tüm çita yüzlerini başarıyla bulabildiği bir zorluk içeriyor. İşte süreniz başladı: 25, 24, 23....

Zeki kişilerin bile zorlandığı bir optik illüzyon testi, Türkiye'de 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Test, toplamda 7 çita yüzü görseli içeriyor ve katılımcılara sadece 25 saniye süre tanıyor. Bu süre zarfında tüm çita yüzlerini bulmak, yüksek bir zeka seviyesi gerektiriyor.

Testin Detayları:

-Toplam 7 çita yüzü bulunmaktadır.

-Katılımcılara sadece 25 saniye süre verilmektedir.

-Görsellerin net olmaması, zorluk seviyesini artırmaktadır.

-Test, görsel algı, dikkat ve problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.