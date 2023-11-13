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Sadece yüksek IQ'ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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Sadece yüksek IQ’ya sahip kişiler görüyor! 25 saniye içinde 7 çitayı 300 kişiden sadece 10 kişi bulabildi!

Bu optik illüzyon testinde, toplamda 7 çita yüzü görseli bulunmaktadır. Ancak, bu yüzleri bulmak oldukça zorlayıcı olabilir. Sadece 25 saniyelik süre verilen test, kişilerin zeka sınırlarını zorlamaktadır. Testte beklenen, tüm çita yüzlerini bulabilmektir, ve bu da sadece yüksek IQ'ya sahip kişilerin başarabileceği bir görev olabilir. Optik illüzyon testi zekayı, dikkati ve görsel algıyı sınamak adına tasarlanmış bir zorluk içermektedir. Peki siz resimdeki 7 çita yüzünü bulabilir misiniz?

Bu optik illüzyon testinde, 25 saniye içinde toplam 7 çita yüzü görseli bulunması gerekiyor. Ancak, bu görsellerin tümünü net bir şekilde bulmak oldukça zorlayıcı olabilir. Zeka sınırlarını zorlayan bu test, sadece 10 kişinin 25 saniye içinde tüm çita yüzlerini başarıyla bulabildiği bir zorluk içeriyor. İşte süreniz başladı: 25, 24, 23....

Zeki kişilerin bile zorlandığı bir optik illüzyon testi, Türkiye'de 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Test, toplamda 7 çita yüzü görseli içeriyor ve katılımcılara sadece 25 saniye süre tanıyor. Bu süre zarfında tüm çita yüzlerini bulmak, yüksek bir zeka seviyesi gerektiriyor.

Testin Detayları:

-Toplam 7 çita yüzü bulunmaktadır.
-Katılımcılara sadece 25 saniye süre verilmektedir.
-Görsellerin net olmaması, zorluk seviyesini artırmaktadır.
-Test, görsel algı, dikkat ve problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla tasarlanmıştır.

Sonuçlar ve İddialar:

Türkiye genelinde yapılan testte, sadece 10 kişi 25 saniye içinde tüm çita yüzlerini bulmayı başarabildi.
25 saniyede tüm görselleri bulabilenlerin yüksek IQ seviyesine sahip olduğu iddia edilmektedir.

İPUCU:

Eğer tüm çita yüzlerini bulmakta zorlanıyorsanız, işte size bir ipucu: Çita yüzleri sol üst, sol alt, orta üst, orta ve sağ alt kısımlarda yer almaktadır.

Testin Cevapları:

Eğer testte başarılı olamadıysanız veya doğru yerlere odaklanmakta zorlanıyorsanız, cevaplara başvurabilirsiniz.

Zeka sınırlarını zorlayan bu optik illüzyon testi, görsel algı ve dikkat becerilerinizi sınamanın yanı sıra eğlenceli bir zeka oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Optik illüzyonlar, bilim dünyasında zeka ve algıyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalarda kullanılan etkileyici araçlardan biridir.

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