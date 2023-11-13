Arabasının halini görünce şok geçirdi! Köylüler tedirgin: Sayıları her geçen gün artıyor





Yaşanan ilginç olayda 61 EH 787 plakalı otomobilini ormanın ortasındaki yaylasında evinden uzak bir noktaya park eden Mustafa Maz, sabah aracının yanına geldiğinde camının, aynasının ve tamponunun kırık olduğunu, kapılarının ezilmiş olduğunu gördü.



Yaptığı incelemede araçta pençe ve kan izleri gören Maz, aracın içinde ineklerine yedirmek için getirdiği "kepek" olması nedeniyle aracın ayı tarafından tahrip edildiğini anladı.