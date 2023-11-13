Arabasının halini görünce şok geçirdi! Köylüler tedirgin: Sayıları her geçen gün artıyor
Gümüşhane son günlerin en ilginç ayı haberlerinden birisine ev sahipliği yaptı. Aç kalan bir ayı köyün Livade Yaylasında park halindeki otomobilin camını kırarak içine girip hayvan yemlerini yedi.
Kış uykusuna yatacakları kış mevsimi öncesinde strese giren ve iklim değişikliğiyle birlikte agresifleşen ayılar Gümüşhane'de ilginç olayların yaşanmasına neden oluyor.
Geçtiğimiz günlerde kent merkezinde arı kovanlarını parçalayan, domuz avındaki avcılardan birisine saldırarak yüzünü parçalayan ayılar bu kez daha önce sık duyulmayan bir olayla yeniden gündeme geldi.
Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulamadığı için insanların bulunduğu alanlarda sık sık görülmeye başlayan ayılar önceki gece Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün doğal güzellikleriyle ve manzarasıyla ünlü Livade Yaylasında park halinde otomobilin camını kırıp içine girerek yiyecekleri aldı.
Yaşanan ilginç olayda 61 EH 787 plakalı otomobilini ormanın ortasındaki yaylasında evinden uzak bir noktaya park eden Mustafa Maz, sabah aracının yanına geldiğinde camının, aynasının ve tamponunun kırık olduğunu, kapılarının ezilmiş olduğunu gördü.
Yaptığı incelemede araçta pençe ve kan izleri gören Maz, aracın içinde ineklerine yedirmek için getirdiği "kepek" olması nedeniyle aracın ayı tarafından tahrip edildiğini anladı.
Doğada yiyecek bulamadığı için hem şehirlerde hem de kırsal alanda evsel atıkları yemek için daha sık gelmeye başlayan ayının yaptığı olay karşısında şaşırıp kalan Maz, çok nadir karşılaşılan olması nedeniyle yaşanan ilginç olayı sigorta şirketine anlatmaktansa aracını servise götürüp kendisi tamir ettirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğrenim kredisi alabilirsiniz ne demek? KYK burs çıktı mı, öğrenim kredisi nedir?
- KYK taahhütname onaylama nedir, nasıl yapılır? GSB KYK burs/kredi bursları ilk kez ayın kaçında yatacak, 3 aylık toplu ödeme ne zaman, hesaplara geçecek?
- İŞKUR yeni iş ilanlarını son dakika duyurdu! Personel alımları an itibarıyla başladı! İşte, online başvuru ekranı ve şartları...
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı | 2023-2024 Yükseköğretim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Öğrencilere ne kadar, kaç TL verilecek?
- Uzman Öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Uzman Öğretmenlik sınavı online mı yapılacak? İşte giriş yeri sorgulama ekranı...
- YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları listesi...
- Burdur deprem son dakika! Antalya, Afyon, Muğla, Denizli...13 Kasım 2023 deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD Kandilli son depremler listesi...
- Kabine Toplantısı ne zaman? 13 Kasım bugün Kabine Toplantısı var mı, yok mu? Gündemdeki konular...
- 2. Torba Yasa detayları son dakika geldi! Yeni yasa için maddeler netleşiyor! Kademeli emeklilik, taşerona kadro, evlilik kredisi, maaş zammı...
- Ara tatil bitiş tarihi 2023: Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 9 günlük tatil...
- YENİ HALKA ARZ TAKVİMİ 13-17 KASIM 2023: SPK bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Agrotech, Ekos, 1000 Holding...
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı miktarlar açığa çıktı! Evde bakım maaşı, 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylığı... TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...