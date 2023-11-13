HAVA DURUMU! Meteoroloji uyardı İstanbul başta olmak üzere 13 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak, fırtına, ani sel... 🌧
Pastırma sıcaklıklarının ardından İstanbul'da beklenen yağış gece başlarken, sabahın ilk saatlerinde de etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşayan vatandaşları sağanak, fırtına, ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı uyardı. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş dışında bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde güneyinde, akşam saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle ve akşam saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KAYSERİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde güneyli, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
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