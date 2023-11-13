Çocuklarını görmek için geldi dehşet saçtı! İstanbul’da kadın cinayeti: Eski karısının boğazını kesti

Ardından Sağ ve dün 42 yaşına giren Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı. Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş'ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.