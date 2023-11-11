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Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi | Marmara'da ulaşıma fırtına engeli! 11 Kasım 2023 BUDO iptal sefer listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2023
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Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal edildi | Marmara’da ulaşıma fırtına engeli! 11 Kasım 2023 BUDO iptal sefer listesi

Son dakika haberine göre BUDO seferlerinden bazıları Marmara'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferlerin listesi açıklandı.

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