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Kocaeli'de hareketli gece! Ateş açıp kaçtılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2023
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Kocaeli’de hareketli gece! Ateş açıp kaçtılar

Kocaeli İzmit'te bulunan bir eğlence mekanına 2 kişi tarafından ateş açıldı. AVM'de bulunan mekana ateş açarak kaçan 2 şüpheli polisler tarafından yakalandı.

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