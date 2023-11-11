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KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2023
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KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...

Üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının tercih ettiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları, öğrencilere uygun fiyatlarla konaklama imkanı sunarken, belirli kuralları ve hizmet saatleriyle de dikkat çekiyor. KYK yurtlarında kalmayı planlayan öğrenciler, yemek saatleri ve ücretleri konusunda detaylı bilgi arayışına geçiyor. İşte, KYK yurtlarında yemek saatleri!

KYK kahvaltı saatleri araştırma konusu oldu. Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kahvaltı ve akşam yemekleri, belirli saatlerde servis ediliyor. Peki, KYK yemek ve kahvaltı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, detaylar...

2023-2024 KYK YEMEK VE KAHVALTI SAATİ KAÇA KADAR?

KYK yurtlarında kahvaltı ve yemek saatleri genel olarak aynı olsa da bazı il ve ilçelerde küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Genel olarak KYK yurtlarında;

Sabah kahvaltısı: Hafta içi 07.00-12.00 (Bazı yurtlarda 06.30), hafta sonu 07.00-12.30

Akşam yemeği: Hafta içi ve hafta sonu 16.00-22.30 saat aralıklarında gerçekleşiyor.

Yukarıdaki bilgiler, KYK yurtlarının büyük bir çoğunluğunu kapsarken, bazı yurtlarda ise değişkenlik gösterebilmektedir.

2023 2024 KYK YEMEK PARASI AÇIKLANDI MI?

2023 2024 KYK öğrenci beslenme yardımı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KYK BESLENME ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; sabah kahvaltısı için 25,00 TL, akşam yemeği için ise 50,00 TL olmak üzere günlük 75,00 TL, aylık 2.250,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KKTC'de barınan öğrenciler için ise beslenme yardımı: sabah kahvaltısı için 30 TL, akşam yemeği için 55 TL olmak üzere günlük toplam 85 TL olarak uygulanmaktadır.

Beslenme yardımı tutarı Bakanlıkça belirlenmekte ve her yıl eylül ayında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda artırılmaktadır.

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