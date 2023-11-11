KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...

KYK BESLENME ÜCRETİ NE KADAR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; sabah kahvaltısı için 25,00 TL, akşam yemeği için ise 50,00 TL olmak üzere günlük 75,00 TL, aylık 2.250,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.