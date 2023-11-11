Son dakika: Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji müdürlüğünden Bandırma için yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına 50-80 km/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde açıklama yapıldı. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 11.11.2023 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" şeklinde açıklama yapılarak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.