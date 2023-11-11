Son dakika: Feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazında etkili olan fırtına nedeniyle gemi trafiği saat 12.15 itibariyle çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Ayrıca İDO, olumsuz hava şartları sebebiyle 11 Kasım tarihli bazı deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün planlanan seferler yapılmayacak.
TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
Meteorolojinin dün Çanakkale'de fırtına uyarısı, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatıldığını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.
İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Meteoroloji müdürlüğünden Bandırma için yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına 50-80 km/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde açıklama yapıldı. İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 11.11.2023 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" şeklinde açıklama yapılarak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
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