Başkan Erdoğan’dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı: Yeşil bir Türkiye hedefine doğru...

100. YIL CUMHURİYET ORMANLARI KURUYORUZ

Bugün ülkemizin 2023 farklı noktasında milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor, her ilimizde 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz.

Küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin dünya gündeminden düşmediği bir dönemde havanın, suyun, toprağın, ağacın ve vârisi olduğumuz bütün güzelliklerin korunması için çalışıyoruz.

Rabbimizin bize emaneti olan tabiata sahip çıkarak gelecek nesillere daha yeşil, daha güzel, daha yaşanabilir bir ülke bırakmayı hedefliyoruz.

"Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile bir fidan dikin." emrine uyarak ağaçlandırma, ormancılık ve millî park projeleriyle daha yeşil bir Türkiye hedefine doğru adım adım ilerliyoruz.