Bursa-Ankara arası 2 saat 15 dakikaya düşüyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu son durumu açıkladı: Çalışmalar yüzde 80’e ulaştı

Uraloğlu, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek ülkeyi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin 100 kilometrenin üstüne taşıdık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Köprülerimizin uzunluğunu 311 kilometreden 763 kilometreye, tünellerimizin ise 50 kilometreden 724 kilometreye yükselttik. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk."

DEMİRTAŞ OSB KAVŞAĞI'YLA YILLIK 150 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana Bursa'nın ulaşım ve iletişim alt yapısına 111 milyar 622 milyon lira harcadıklarını belirterek, kentin bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 603 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 781 kilometreye çıkardıklarını kaydetti.

Bursa'da bugün itibarıyla 12 milyar 537 milyon proje bedeliyle 19 kara yolu projesine devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, ayrıca Bursa ikinci çevre otoyolu proje çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirdi.