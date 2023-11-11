Meteoroloji uyarmıştı! Küçükçekmece'de fırtına: Çatılar uçuştu
Küçükçekmece’de kısa sürede etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçarak karşı binaya çarparak yola düştü. O sırada bakkala giden bir adam, kafasına uçan çatının parçalarının çarpması sonucu yaralandı.
Olay, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece'de Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kısa süreli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.
Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Cennet Mahallesinde 6 katlı binanın çatısı uçarak karşı binaya çarptı. Çatıdan uçan parçalar o sırada bakkala giden adamın kafasına gelmesi sonucu adam yaralandı. Karşı binada ve binanın altında bulunan bakkalda hasar oluştu.
Kafasından yaralanan adam ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri ise asılı kalan parçaları kopararak indirdi. Polis olay yerinde inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili inceleme başlattı.
Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.
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