İstanbul'da kurye apartmanda idrarını yaptı! Bina sakinleri kokudan rahatsız olunca gerçek ortaya çıktı! O anlar güvenlik kamerasında...
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve siparişini teslim eden kurye, apartmanın giriş katına giderek idrarını yaptı. Apartman sakinleri kokudan rahatsız olurken olayı komşularının çocuklarından birinin yaptığından şüphelenirken gerçek güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. İşte o anlar...
Gaziosmanpaşa'da eve sipariş getiren kurye apartmanda idrarını yaptı. Koku gelmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, siparişi teslim eden kuryenin apartmandan çıkmadan önce idrarını yaptığını gördü.
YEMEĞİ TESLİM EDİP BİNAYA İDRARINI YAPTI
Olay, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.
KÖTÜ KOKUDAN DOLAYI FARK EDİLDİ
Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti. Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü.
ÇOCUK SANDILAR AMA...
Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AUZEF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hangi tarihte belli olacak? AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ!
- HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! 11 Kasım 2023 Hatayspor GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç ekranı
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK bursu ne zaman yatacak 2023-2024?
- Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023
- Ek ders ücreti ne kadar oldu 2023? Ücretli öğretmen maaşı kaç TL? Ek ders ücreti saatlik...
- Galatasaray istedi Fenerbahçe’ye gidiyor! Rakiplere parmak ısırtacak! Bonservis bedeli…
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler belli oldu! Türkiye’nin sıralaması hızla yükseliyor
- Fenerbahçe’ye öyle bir isim geliyor ki! 40 milyon euroluk dünya yıldızı! Böylesine daha önce rast gelinmedi
- Canan Karatay açıkladı! Cilt bakım ürünlerinin yerini alacak! Bu şekilde tüketenler 10 yaş gençleşiyor...
- 5000 TL emekli bayram ikramiyesi sorgulama ekranı: 11-12-13-14 Kasım'da hesaplara yatacak! Tahsis numarasına göre SGK ödeme günleri...
- KYK YEMEK SAATLERİ 2023-2024! KYK yurdu kahvaltı ve yemek saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi, hafta sonu...