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İstanbul'da kurye apartmanda idrarını yaptı! Bina sakinleri kokudan rahatsız olunca gerçek ortaya çıktı! O anlar güvenlik kamerasında...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.11.2023 Güncelleme Tarihi: 11.11.2023
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İstanbul’da kurye apartmanda idrarını yaptı! Bina sakinleri kokudan rahatsız olunca gerçek ortaya çıktı! O anlar güvenlik kamerasında...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve siparişini teslim eden kurye, apartmanın giriş katına giderek idrarını yaptı. Apartman sakinleri kokudan rahatsız olurken olayı komşularının çocuklarından birinin yaptığından şüphelenirken gerçek güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. İşte o anlar...

Gaziosmanpaşa'da eve sipariş getiren kurye apartmanda idrarını yaptı. Koku gelmesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen apartman sakinleri, siparişi teslim eden kuryenin apartmandan çıkmadan önce idrarını yaptığını gördü.

YEMEĞİ TESLİM EDİP BİNAYA İDRARINI YAPTI

Olay, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı.

KÖTÜ KOKUDAN DOLAYI FARK EDİLDİ

Kuryenin ayrılmasından sonra apartmanın giriş katında oturan aile, kötü kokular gelmesi üzerine, kokunun geldiği yere doğru gitti. Burada apartmanın girişinde idrar olduğunu gördü.

ÇOCUK SANDILAR AMA...

Apartmanda oturan komşulardan birinin çocuğunun yapabileceğini düşünen apartman sakini, durumu komşularına anlattı. Apartman sakinleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüler de, kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartmandan ayrılacağı sırada girişe idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra apartmandan ayrılıyor.

İstanbul’da kurye apartmanda idrarını yaptı İSTANBUL'DA KURYE APARTMANDA İDRARINI YAPTI

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