İstanbul'da kurye apartmanda idrarını yaptı! Bina sakinleri kokudan rahatsız olunca gerçek ortaya çıktı...

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve siparişini teslim eden kurye, apartmanın giriş katına giderek idrarını yaptı. Apartman sakinleri kokudan rahatsız olurken olayı komşularının çocuklarından birinin yaptığından şüphelenirken gerçek güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. İşte o anlar...