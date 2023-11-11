11 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kurye apartmanda idrarını yaptı! Bina sakinleri kokudan rahatsız olunca gerçek ortaya çıktı...

İstanbul'da kurye apartmanda idrarını yaptı! Bina sakinleri kokudan rahatsız olunca gerçek ortaya çıktı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2023 22:13
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir eve siparişini teslim eden kurye, apartmanın giriş katına giderek idrarını yaptı. Apartman sakinleri kokudan rahatsız olurken olayı komşularının çocuklarından birinin yaptığından şüphelenirken gerçek güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. İşte o anlar...
İstanbul’da kurye apartmanda idrarını yaptı
İstanbul'da kurye apartmanda idrarını yaptı
Küçükçekmece’de çatıdan kopan parça başına düştü
Küçükçekmece'de çatıdan kopan parça başına düştü
2023 farklı noktada fidan dikiliyor
2023 farklı noktada fidan dikiliyor
O Dönerci gözaltına alındı!
O Dönerci gözaltına alındı!
Ablasını öldürüp otoparkta bıraktı
Ablasını öldürüp otoparkta bıraktı
Meteoroloji uyarmıştı! Çatılar uçuştu
Meteoroloji uyarmıştı! Çatılar uçuştu
Manisa’da Turkuvaz Medya şehir buluşması!
Manisa’da Turkuvaz Medya şehir buluşması!
Ünlü kozmetik mağazası açılışında izdiham
Ünlü kozmetik mağazası açılışında izdiham
Caddeyi boks ringine döndü!
Caddeyi boks ringine döndü!
Balıkesir’de sağanak yağış
Balıkesir'de sağanak yağış
Ölümlü gasp intikamı güvenlik kamerasında
Ölümlü gasp intikamı güvenlik kamerasında
İşte Dilan-Engin Polat’ın para trafiği
İşte Dilan-Engin Polat'ın para trafiği
Daha Fazla Video Göster