Bu kış sıcak mı olacak soğuk mu? Meteoroloji uzmanından flaş açıklama
Meteoroloji Genel Müdürlüğü´nün kasım, aralık, ocak ve şubat ayı hava tahmin raporlarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 ile 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, bunun küresel ısınmanın bir yansıması olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla yaşadığımız kasım ayı da ve önümüzde yaşayacağımız kış ayları da Türkiye için bugüne kadar görmüş olduğumuz mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçecek olan bir dönem olacak" dedi. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre yağışların Marmara, Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. işte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 2023 eylül ayı ortalama sıcaklığı, 22,4 santigrat derece ile son 53 yılın en sıcak 6'ncı eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği iklim değişikliği kurumu Copernicus ise ekim ayı ortalama sıcaklığının 15,3 santigrat derece ile 1991-2020 ortalamasının üzerinde çıktığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kasım, aralık, ocak ve şubat ayı hava tahmin raporlarında da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 2 ile 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
'2024 İÇİN DE AYNI SÖZLERİ SÖYLEYECEĞİZ'
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, haziran başından bu yana; kasım ayı dahil olmak üzere, her ayın kendi içinde Kuzey Yarımkürede 'en sıcak ay' olarak dünyada kayıtlara geçtiğini belirtti. Çukurçayır, bunun küresel ısınmanın bir yansıması olduğunu ve bundan sonra önümüzdeki aralık ayı için de belki aynı sözlerin söylenebileceğini ifade etti. Çukurçayır, "Bundan sonra önümüzdeki 2024 için de aynı sözleri söyleyeceğiz. Çünkü dünyada yaşadığımız en sıcak 10 yıl, son 10 yıl. Hatta en sıcak 20 yıl, son 20 yıl. Dolayısıyla yaşadığımız kasım ayı da ve önümüzde yaşayacağımız kış ayları da Türkiye için bugüne kadar görmüş olduğumuz mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçecek olan bir dönem olacak" dedi.
'İKLİMİ ESKİ SEVİYESİNE GETİRMEK MÜMKÜN DEĞİL'
Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın Mart 2023'ten bu yana sürekli olarak Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen ve okyanus sıcaklığının artmasıyla atmosferik basıncın değişmesi sonucunda küresel hava akımlarını etkileyen bir iklim olayı olan El-Nino etkisine dikkat çektiğini, bunun da daha yüksek sıcaklıkta bir periyot yaşayacağımız anlamına geldiğini vurgulayan Çukurçayır, Türkiye'nin de bundan kendi adına bir pay kaptığı belirtti. Çukurçayır, "Geçtiğimiz yaz mevsiminde Türkiye'de de birçok noktada sıcaklık rekorları kırıldı. Dolayısıyla Dünya Meteoroloji Teşkilatı El Nino'nun gelişiminin hala devam ettiğini söylüyor. Dolayısıyla Dünya Kuzey Yarımküre olarak ilkbahara kadar biz bu El Nino'nun etkisinde kalacağız. Bu da demektir ki 2024'ün de ilk yarısı uzun yıllar ortalamalarının üzerinde bir sıcaklıkla geçecek" diye konuştu.
'HER SENE DAHA SICAK BİR YILA HAZIR OLMALIYIZ'
Sonbahar 2023 hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin iklim değişikliği ile bağlantılı olduğunu bildiren Çukurçayır, öte yandan 'iklim krizi' ifadesinin doğru olmadığını söyledi. Çukurçayır, "Bir sağlık krizi yaşarsınız; tedavi olursunuz, ekonomik kriz yaşarsınız; borç alırsınız ama iklimin böyle bir şansı yok. İklimi eski düzeyine getirmek, eski seviyesine getirmek mümkün değil. Onun için biz iklim krizi ifadesini kullanmıyoruz. İklim değişikliği, aslında iklim değişiyor sürekli. Bunun temel sebebi en büyük oranda insanlar ve dünyanın kendi döngüsü içerisindeki hareketlerinden kaynaklanan değişimler. Sera gazlarının da artması nedeniyle her sene daha sıcak bir yıl yaşamaya hazır olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.
'HALKIMIZ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ İZLESİN'
Çukurçayır, Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mevsimsel tahminleriyle, günlük tahminleriyle hava tahminleri konusunda yetkili ve tek otorite olduğunu kaydederek, "Amatör meteorolog ya da başka isimlerle kendini tanıtan insanların yapmış olduğu tahminler çoğu zaman gerçekle ilgisi olmayan tahminler. Bu kışın çok sert geçeceğinden tutun da daha farklı meteorolojik olaylara kadar onlar sansasyonel haber yapmayı seviyorlar. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın Türkiye'deki resmi üyesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bu anlamda uluslararası kurallarla çalışan bir kurum ve kuruluş olduğu için halkımızın sürekli olarak ve düzenli olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü izlemesini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yen rapora göre cumartesi ve pazar günü için 13 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE 3 İLA 5 DERECE AZALACAK
Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara( Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzeyi, Muğla'nın kıyı kesimleri, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara'da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Ege kıyılarından itibaren yağış gelmeye başladı. İstanbul'un bazı semtlerinde de biraz yağmur vardı bugün. Fırtına ve lodosla birlikte sıcaklıklar biraz yükseldi. İstanbul'da 23-24 dereceye çıkacak bugün. Yarın tekrar 18 dereceye düşecek onun için aldanmayalım. Yağış Ege kıyılarından itibaren özellikle Çanakkale, Balıkesir civarlarında kuvvetli yağış, akşam-gece saatlerinde Muğla'nın kıyı ilçelerinde Bodrum, Marmaris'te kuvvetli yağış var. Hatta şiddetli yağış, kuvvetlinin de bir üstü. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yağış kuvvetlenir, akşam saatlerine kadar devam edecek. Yarın da sabah saatlerinde devam edecek, öğle saatlerinde duracak. Ama Pazartesi günü tekrar bir yağış geliyor.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YAĞIŞLI GEÇECEK"
Önümüzdeki hafta Türkiye'de yağışlı geçecek. Bu yağışlar bazı yerlerde kuvvetli görünüyor. Pazartesi günkü yağış Ege kıyılarında kuvvetli görünüyor. Su baskınları yapabilir. İzmir'de bugün su baskını yapabilir, Muğla'da yapabilir.
DOĞU ANADOLU'YA KAR GELİYOR
Sıcaklıklar yarından itibaren tekrar düşmeye başlıyor. Ayın 15'inde Doğu Anadolu'ya kar yağışı gelecek. Bu kar yağışı ayın 18'i-19'unda daMarmara'nın güneyine İstanbul hariç, İstanbul'a olmaz, Uludağ'a yağar. Batı Karadeniz'in iç kesimlerine de kar yağışı gelecek. Anadolu'da şimdiye kadar kar yağması lazımdı.
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