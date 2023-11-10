10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Evindeki bazanın altında cesedi bulunan kadın hakkında şoke eden gerçek! Katil çok yakınındaki kişi çıktı! İlişkiye karşı çıkıyor diye...

Evindeki bazanın altında cesedi bulunan kadın hakkında şoke eden gerçek! Katil çok yakınındaki kişi çıktı! İlişkiye karşı çıkıyor diye...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
ABONE OL
Evindeki bazanın altında cesedi bulunan kadın hakkında şoke eden gerçek! Katil çok yakınındaki kişi çıktı! İlişkiye karşı çıkıyor diye...

Çankırı'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki Ayşe Doğan, evindeki bazanın altında ölü olarak bulundu. Ayşe Doğan'ın eşinin de arasında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınırken şoke eden gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Çankırı'da 2 gün boyunca kayıp olarak aranan ve polis ekipleri tarafından evindeki bazanın altında ölü olarak bulunan kadının, 17 yaşındaki kızı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kızın, erkek arkadaşı ile olan ilişkisine karşı çıktığı için annesini öldürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay, 8 Kasım'da Çankırı il merkezi Fatih Mahallesi Yapraklı Bulvarı üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Doğan'ın (48), durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kayıp kadının bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, Ayşe Doğan'ın yaşadığı evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

CANSIZ BEDENİ BAZANIN ALTINDA BULUNDU

Daha sonra Doğan'ın evinde arama yapan polis ekipleri, kadının cansız bedenini evdeki bazanın altında buldu. Evde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından Doğan'ın cenazesi, Çankırı Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi önünde kılınan cenaze namazının ardından Sarıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.



DEHŞET SORGUDA ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ayşe Doğan'ın eşi T.D., oğlu E.D. kızı E.N.D. (17) ve kızının erkek arkadaşı M.E.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 17 yaşındaki E.N.D.'nin annesini, erkek arkadaşı ile olan ilişkisine karşı çıktığı için tartıştıkları sırada öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. E.N.D. ve erkek arkadaşı M.E.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.N.D. ve M.E.K. tutuklandı. Doğan'ın eşi T.D. ve oğlu E.D.'nin ise gözaltı sürecinin devam ettiği öğrenildi.



AİLE ÜYELERİ PAYLAŞIM YAPTI: ANNEMİZDEN HABER ALAMIYORUZ

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ayşe Doğan'ın kaybolduktan sonra aile üyeleri tarafından sosyal medya hesaplarından, görenlerin kendilerini araması için paylaşımlar yapıldığı öğrenildi. Yapılan paylaşımda, "6 Kasım 2023 tarihinden beri annemiz Ayşe Doğan'dan haber alamıyoruz. Gören, duyan kim var ise aşağındaki irtibat numaraları ile iletişime geçebilirler" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA