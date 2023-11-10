Sağanak yağış geliyor! O günlere dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken özellikle İstanbul'un da bu yağıştan etkileneceği görüldü. Yağmur kaç gün sürecek? İstanbul'da hafta sonu hava nasıl? İşte başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere 5 günlük hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Özellikle İstanbul'u da etkisi altına alacak olan sağanak yağışın hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
Diğer yandan olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken gerekli tedbirlerin alınması istendi.
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