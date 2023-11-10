84 dairelik sitede tedirgin eden manzara! "Geceleri korku içinde..."

TOKİ'nin işe el atması ile cazip hale geldi. Biz başvurumuzu yaptık. Fakat TOKİ tarafından uygun bir şartla, 'Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil olarak bir an önce projelendirilmesi ve bize bir teklif verilmesini istiyoruz. Prosedürün bir an önce hızlandırılmasını istiyoruz. Prosedür hızlanmadıkça burada huzursuzluk çıkıyor. Kolonların halini görüyorsunuz. Geceleri kimse rahat uyuyamıyor. Yastığa başını rahat koyamıyor kimse. Daha dün deprem olmuş burada, ne zaman deprem olacak diye insanlar düşünüyor" şeklinde konuştu.