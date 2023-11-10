84 dairelik sitede tedirgin eden manzara! "Geceleri korku içinde..."
İstanbul Kartal'da bulunan 84 dairelik sitenin kolonlarında oluşan görüntüler vatandaşları tedirgin etti. Site kolonlarında derin çatlaklar oluşurken, demirlerin pas içerisinde olduğu ve betonda deniz kumunun kullanılduğu görüldü.
Kartal'da 84 dairenin yer aldığı 3 bloktan oluşan sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, sitede yaşayanları tedirgin ediyor. Dokununca dökülen beton parçalarını ve çürüyen demirleri gösteren bina sakinleri, "Geceleri korku içinde uyuyoruz, başımızı yastığa rahat koyamıyoruz" dedi.
Kartal Petrol İş Mahallesi'nde bulunan 84 dairenin yer aldığı 3 bloktan oluşan sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, site sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Elle dokununca dökülen beton parçaları ve çürüyen demirler, binalardaki riski gözler önüne serdi. Taşıyıcı kolonlarda oluşan çatlaklardan dolayı evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten site sakinleri, mayıs ayında başlayan TOKİ'nin 'Yarısı Bizden Kampanyası'ndan gelecek yanıtı bekliyor.
"BURASI YAKLAŞIK 10 YILDIR BU ŞEKİLDE"
Bina sakini Faruk Erbaşlı, "Binamız zamanında deniz kumu ile yapılmış bir bina. Kentsel dönüşüme girmek için müracaatları yapıldı. Sitemizde 3 blok, her blokta 28 daire var; toplamda 84 daire yapıyor. Yaklaşık 450-500 kişi yaşıyor. Burası yaklaşık 10 yıldır bu şekilde. Son günlerde kentsel dönüşüm kampanyasının başlaması ile daha çok gündeme geldi. Bina sakinleri, 'Yarısı bizden kampanyasına dahil olalım' dediler.
TOKİ'nin işe el atması ile cazip hale geldi. Biz başvurumuzu yaptık. Fakat TOKİ tarafından uygun bir şartla, 'Yarısı Bizden Kampanyası'na dahil olarak bir an önce projelendirilmesi ve bize bir teklif verilmesini istiyoruz. Prosedürün bir an önce hızlandırılmasını istiyoruz. Prosedür hızlanmadıkça burada huzursuzluk çıkıyor. Kolonların halini görüyorsunuz. Geceleri kimse rahat uyuyamıyor. Yastığa başını rahat koyamıyor kimse. Daha dün deprem olmuş burada, ne zaman deprem olacak diye insanlar düşünüyor" şeklinde konuştu.
"1999 DEPREMİNDEN SONRA ÇATLAKLAR OLUŞTU"
Bina sakini Şerif Ali Kurt, "Bu binanın ilk oturanlarından biriyim. Burası kooperatif binası, 1988'de ilk gelenlerdenim. O zamandan beri burada oturuyoruz. Binamız eski 40 yıllık bina. 1999 depreminden sonra bu çatlaklar oluştu. Fakat maddi sıkıntıları olanlar var, benim gibi emekli olanlar var, az geliri olanlar var. Kentsel dönüşüm ortaya çıkınca biz de binamızı yenilemek istedik. KiPTAŞ'a gittik, haddinden fazla ödeme çıkardılar.
TOKİ'nin 'Yarısı Bizden Kampanyası'na katıldık. Bazı bina sakinleri katılmak istemediler. Benim gibi emekli olanlar ise e-devletten başvuru yapamadı. Biz tek kurtuluşu TOKİ'de buluyoruz. Durumu görüyorsunuz, bir an önce gelip bizi yönlendirmelerini istiyoruz. Neticesinde bizim binamız 40 yıllık bina sıkıntılı, insanlar korku yaşıyor. Deprem olabilir korkusu ile yaşıyorlar. Biz bu duruma bir çözüm arıyoruz" dedi.
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