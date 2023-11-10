Bursa’da korkunç kaza! Araçtan fırladı hayatını kaybetti

SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRIP, KAÇTI

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim, çevre hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralı ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp, kaçtı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ARAÇTAN TABANCA ÇIKTI, MERMİLER YOLA SAÇILDI

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yapılan incelemede, takla atan otomobilde tabanca, yola saçılmış çok sayıda da mermi bulundu.