10 KASIM ÖRNEK KONUŞMA METİNLERİ 2023! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öğretmen ve öğrenciler için konuşma metni örnekleri...

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ÖRNEK KONUŞMA METNİ

Kurumumuzda;

Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve bu vatan uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunarak aramızdan ayrılışının 85'nci yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk anılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal edişi şüphesiz ki Türk milletini derin bir üzüntüye boğmuştur. O'nun ani ve apansız ayrılışı bütün Türk halklarını da derinden etkilemiş, dünya üzerinde geniş bir yankı uyandırmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan bütün açıklamaların ortak noktası, O'nun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşu, büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk, yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri yanında aynı zamanda büyük bir komutandır. Türk Kurtuluş savaşına yön vermiş, milleti ile birlikte "ya istiklal ya ölüm" parolası ile hareket ederek, zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur.

Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan birçok devrimler gerçekleştirmiştir.

O'nun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur.

Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır.

Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan; "Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" demek suretiyle kurduğu cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir.

İşte, 10 Kasım'lar bu yüzden milletçe tuttuğumuz yasa rağmen; Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaşılarak tatbik edileceği günler olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönü ile sahip çıkacağımıza söz vererek aramızdan ayrılışının 82. yılında, Ulusumuzun yüreğinde ölümsüzleşen, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK' ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor, yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Aziz ruhun şad olsun.