10 KASIM ÖRNEK KONUŞMA METİNLERİ 2023! 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü öğretmen ve öğrenciler için konuşma metni örnekleri...
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü konuşma metinleri, öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da bir kez daha saygı ve minnetle anılacak. 10 Kasım örnek konuşma metni de 10 Kasım’da konuşma yapacak kişiler tarafından araştırılıyor. İşte, örnek konuşma metinleri...
1938 yılında saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım'da bir kez daha saygı ve minnetle anılacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel konuşma metni araştırma konusu oldu. İşte birbirinden farklı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü konuşma metni örnekleri...
10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ ÖRNEK KONUŞMA METNİ
Kurumumuzda;
Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve bu vatan uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunarak aramızdan ayrılışının 85'nci yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk anılmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve çağdaş Türkiye'nin mimarı olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal edişi şüphesiz ki Türk milletini derin bir üzüntüye boğmuştur. O'nun ani ve apansız ayrılışı bütün Türk halklarını da derinden etkilemiş, dünya üzerinde geniş bir yankı uyandırmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının hemen ardından dünya liderleri tarafından yapılan bütün açıklamaların ortak noktası, O'nun dünya üzerinde yetişmiş çok nadir bir dahi oluşu, büyük devlet adamlığı ve dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk, yenilikçi ve ileriyi görebilen özellikleri yanında aynı zamanda büyük bir komutandır. Türk Kurtuluş savaşına yön vermiş, milleti ile birlikte "ya istiklal ya ölüm" parolası ile hareket ederek, zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur.
Büyük Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrası elde edilen başarının yeterli olmadığını düşünerek yapılması çok zor olan birçok devrimler gerçekleştirmiştir.
O'nun Türk milletine en büyük armağanı Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuştur.
Gerçekleştirdiği devrimler ile Türk milletine çağ atlatmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleri arasında saygın bir hale gelmesini sağlamıştır.
Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan bu büyük insan; "Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar" demek suretiyle kurduğu cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak bilimde ileri bir seviyeye çıkılmasını arzu ve temenni etmiştir.
İşte, 10 Kasım'lar bu yüzden milletçe tuttuğumuz yasa rağmen; Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaşılarak tatbik edileceği günler olmalıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Atamızın en büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her yönü ile sahip çıkacağımıza söz vererek aramızdan ayrılışının 82. yılında, Ulusumuzun yüreğinde ölümsüzleşen, Büyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK' ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyor, yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Aziz ruhun şad olsun.
SAYIN OKUL MÜDÜRÜM, DEĞERLİ ÖĞRETMEN ARKADAŞLARIM, SAYIN MİSAFİRLER, SEVGİLİ ÖĞRENCİLER
Bugün 10 Kasım...
Bugün hüzünlüyüz...
Bugünün anlamı bir başka bizim için...
Bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84.yıldönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz.
Büyük önder, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir.
Çocukluğumda tanıdım onu, başarılı bir öğrenciydi, azimliydi, emsallerinden farklıydı.
Gençliğimde, bir millete olduğu gibi bizlere de örnekti, liderdi.
Şimdilerde ise Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ne kadar büyük insan olduğunu daha iyi anlıyorum.
Onu öğrencilerime tanıtıp anlatabilmenin önemini çok daha iyi biliyorum.
Bunun için sizlere onun birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum...
O, gittiği her vilayette, ilk ziyaretini okullara yaparak, öğrencilere ve öğretmenlere verdiği değeri göstermiştir.
O, bir çiftçinin yanında çiftçi, halkın sorunlarını dinlerken içten ve sıradan bir insan gibiydi.
O, Toroslarda keçisini otlatan bir Yörük için özgürlük, Hindistan'dan Afrika'ya kadar olan milletler için bağımsızlık sembolüydü.
Böyle bir liderin kıymetini bilmek, onu anlamak, yolunda gitmek asla zor değil.
Sevgili öğrencilerim,
Siz kendiniz tanıyın, kendiniz araştırın, kendiniz örnek alın onu.
Türk Milletini ayağa kaldıran, kimlik kazandıran, hem milliyetçi, hem de halkçı olan bu kahramanı, daha iyi anlayın.
yıl nutkunda el yazısıyla yazıp sonradan çizdiği cümlesinde şöyle diyor Atatürk:
'BENİ HATIRLAYINIZ' . Tüm ömrünü verdiği milletinden bunu bile istemeyi uygun görmeyip üzerini çizen, yüce gönüllü insan ve büyük liderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken "SENİ HİÇ UNUTMADIK Kİ HATIRLAYALIM" diyorum.
10 KASIM KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ
Kıymetli meslektaşlarım, Sayın veliler ve değerli öğrenciler:
Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. Yıl dönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 85 yıldır aramızda. Ve nice yıllar aramızda olmaya devam edecek.
Kıymetli meslektaşlarım: Atatürk"ü anlamak, O"nun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye"sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere O"nu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir. O"nun çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için O"nun ilkelerini kavratmamız bir gerekliliktir. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller sizlerin ellerinde şekil bulacaktır.
Sayın veliler: Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. Dolayısıyla, geleceği şekillendirmek ve inandığı yolda emin adımlarla yürüyen evlatlar yetiştirmek de sizlerin emeğiyle olacaktır. Eğitimin temelinde aile vardır. Atatürk"ün çizdiği bu yolda yürüyebilmemiz için toplumun temel çekirdeği olan ailelere ve idealist ebeveynlere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Bizler evlatlarımıza sahip çıkarak, onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayarak, bir bütünün bölünmez parçaları olduğumuzu kavratırsak daha güçlü bir Türkiye oluşturabiliriz.
Ve sevgili öğrenciler: Atatürk"ü sevmek demek O"nun izinde yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı her dönemde genç nesillere önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada sizlere düşen görev; O"nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda bizim sizlere olan inancımız tamdır.
Sayın veliler, kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrenciler; sözlerime burada son verirken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk"ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, hepinizi selamlıyorum. Yüce Allah bu vatanı ve bu milleti korusun. Amin.
10 KASIM GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ KONUŞMA METNİ
Hatırlatmayın bana dokuzu beş geçeyi,
Hele puslu geçen o geceyi....
Söyletmeyin kasım adlı iki heceyi,
Bu benim en büyük yasım.
Bu Ata'mın öldüğü tarih, 10 Kasım.
Sayın müdürüm, sayın müdür yardımcım, değerli öğretmenlerim, kıymetli veliler ve sevgili arkadaşlarım.
Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş olan eşsiz devlet adamı, büyük komutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, aramızdan ayrılışının 85. Yılında, O'nu artarak devam eden büyük bir özlem, sevgi ve saygıyla anmak üzere toplanmış bulunmaktayız.
"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." diyen Mustafa Kemal Atatürk, bugün aramızdan ayrılmış, o çok sevdiği vatan toprağına kavuşmuştur. Lakin O'nun fikirleri, hayal ve özlemleri, ilke ve devrimleri, idealleri ve düşünceleriyle yaşamakta ve yaşamaya da devam edecektir. Kahraman Türk halkı ile birlikte kurduğu Cumhuriyet ve elde ettiği bağımsızlık, O'nun bu vatana en büyük hediyesidir. Bu yüzden Atatürk asla ölmeyecek, kalplerde ve dimağlarda yaşamaya devam edecektir.
Mensubu olduğu Büyük Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven ve kısacık yaşamı içine yüzyılları sığdıran Mustafa Kemal, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini halkına adamıştır. Onun "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canımı vereceğim" sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir.
Sevgili arkadaşlarım; Atatürk'ü sevmek demek O'nun izinde yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı her dönemde genç nesillere önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada sizlere düşen görev; O'nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda tüm arkadaşlarımızın aynı inançta olduğuna inanıyorum.
O, hep Türk milletine güvendi ve inandı. Tarihte büyük devletler kuran, tarihe yön veren, tarihi okumaktan çok yazmayı seven, yüksek bir medeniyet seviyesine sahip olmuş Türk milletinin büyüklüğüne inanmış ve Türklüğü ile hep gurur duymuştur. Kahramanlık, vatan sevgisi, bilim ve fenne bağlılık, sanata değer verme gibi üstün özelliklere sahip Yüce Türk ulusunun, çağdaş dünya içinde yer alacağına inandı. Bunun için çabaladı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından söylediği "En büyük davamız, en medeni ve gelişmiş, refah içinde bir millet olarak varlığımızı yükseltmektir."sözü bunu kanıtlamaktadır.
Sevgili arkadaşlar,
Atatürk, toplumun her kesimini kucaklayan bir halk adamıydı. Köylüsüne, çocuğuna, gencine, öğretmenine, sanatçısına, sporcusuna, kadınına, askerine ve yaşlısına... Kısacası toplumun tüm kesimine değer vermiş ve destek olmuştur. O, tam anlamıyla bir halk adamıydı; çünkü hep halkı için uğraşmış, halktan birisi gibi davranmıştır. Onun "Benim için en büyük makam ve ödül, Türk milletinin bir ferdi olarak yaşamaktır."sözü de bunu kanıtlar.
Bugün, bizlere düşen görev, Atatürk'ün yolundan, yüzümüzü geleceğe dönmek, ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır. Bunun için, 10 Kasım'ları aydınlık geleceğimize yönelik atılımlarımızın esin kaynağı haline getirmeliyiz. Onun hayalleri ile yaşamalı, ülkülerini yaşatmalıyız.
Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
Aziz ruhun şad olsun. Rahat uyu ATAM...
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