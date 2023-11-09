09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yeni doğan bebeğini poşete koyup camdan attı! Verdiği cevap çileden çıkardı

Yeni doğan bebeğini poşete koyup camdan attı! Verdiği cevap çileden çıkardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
Yeni doğan bebeğini poşete koyup camdan attı! Verdiği cevap çileden çıkardı

Esenyurt’ta yeni doğum yapan bir kadın bebeğini market poşetine koyarak camdan sokağa attı. Polisler tarafından gözaltına alınmak istenen kadın “Size ne benim çocuğum değil mi?” diye tepki gösterdi. Bebeği poşet içinde sokakta gören İnan Ulutekin, “İki tane çocuğumu okula götürecektim. Tam o esna da bir ses geldi. Hayvan olduğunu düşündüm. Poşeti yırtıp baktım bir tane bebek. Sağ yaşıyordu. Hiçbir şey üzerinde yoktu" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA