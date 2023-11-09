Bolu'da mide bulandıran olay: Derste gözyaşlarına boğuldu! Gerçeği yıllar sonra öğretmenine anlattı
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde 2017 yılında 9 yaşındayken, komşuları M.Ö.'nün (75) cinsel istismarına uğrayan K.Ç. isimli kız çocuğu, olaydan 6 yıl sonra yaşadıklarını okulda rehber öğretmenine anlattı. Öğretmenin, durumu bildirdiği ailenin şikayetçi olduğu M.Ö., tutuklu yargılandığı davada 'Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2017 yılında Gökçesu beldesinde meydana geldi. Olayın yaşandığı tarihte 9 yaşında olan K.Ç. komşuları M.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı. Yaşadığı olayın şoku ve korkusuyla yıllarca başına gelenleri kimseye anlatamayan K.Ç., haziran ayında okulda, derste ağladı. Rehber öğretmeninin niye ağladığını sorduğu K.Ç., yıllar önce uğradığı cinsel istismarı anlattı. Rehber öğretmen, durumu okul idaresine, polise ve aileye bildirdi. Aile şikayetçi olurken, 1 çocuk ve 2 torun sahibi M.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., 6 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Ö. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, suçlamaları reddeden M.Ö., "Kız, komşumun kızıdır. Kendisini kesinlikle kolundan tutup eve zorla getirip, cinsel istismarda bulunmadım. Eşim öldüğü için zaten üzüntü içerisindeyim. Böyle bir şey yapmam imkansız. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.
K.Ç., sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, "Bu çirkin olayı sakladım. Hep korku ile yaşadım. Kimseye bir şey söylememem konusunda beni korkutmuştu. 6 yıl sonra ders sırasında olay aklıma geldi ve ağlamaya başladım. Durumu öğretmenime anlattım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erden Timur biletini kesti! Yerinde yeller esecek! Angelino gidiyor o geliyor
- The Simpsons kehaneti saatler içinde zengin etti: Değeri anında fırladı! Savaş, siyasi öngörüleri sonrası bu seferde yatırımcıya el attılar!
- ChatGBT çöktü mü, çalışmıyor? 9 Kasım Perşembe ChatGBT "Something went wrong" hatası ne demek, bozuldu mu, nasıl düzelir? OPENAI Son dakika...
- Dondurucu hava dalgası oluk oluk Türkiye'ye geliyor! La Nina buz kestirecek: Kar küreklerini hazırlayın! İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Edirne...
- Emeklinin kök aylığı+ek ödemesine %52.83'lük zam hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, Tarım taban maaşlara refah payıyla 5 rakamlı artış! 7.500, 7.700, 8.500 TL alanlar
- 10 Kasım'da okullar tatil mi, ders işlenecek mi? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? Lise, ortaokul, ilkokul yarın okul var mı yok mu, tam gün mü?
- 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
- Evde bakım maaşı yatan iller listesi | 7-8-9-10-11-15 Kasım Evde Bakım Parası yattı mı, ne zaman? 2024 zamlı bakım maaşı tablosu! E-Devlet sorgulama ekranı...
- Ara tatil yarın mı başlıyor? 9-10 Kasım tatil mi, 9 günlük tatil hangi gün başlıyor? 2023 MEB 1. ara tatil takvimi
- EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? Bayern Münih Galatasaray maçı Exxen neden açılmıyor?
- Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayıyor! İsmail Kartal'ın jokeri İtalya semalarına uçuyor! 20 milyon Euro bonservis...
- Galatasaray'ın maestrosu sene sonu yolcu! Transfer açıklaması geldi! Yeni adresi ise...