Bolu’da mide bulandıran olay: Derste gözyaşlarına boğuldu! Gerçeği yıllar sonra öğretmenine anlattı





K.Ç., sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade ederek, "Bu çirkin olayı sakladım. Hep korku ile yaşadım. Kimseye bir şey söylememem konusunda beni korkutmuştu. 6 yıl sonra ders sırasında olay aklıma geldi ve ağlamaya başladım. Durumu öğretmenime anlattım. Sanıktan şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, M.Ö.'nün 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN