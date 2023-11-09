09 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Maltepe'de TIR refüjde asılı kaldı! Yol trafiğe kapatıldı

SON DAKİKA | Maltepe'de TIR refüjde asılı kaldı! Yol trafiğe kapatıldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
ABONE OL
SON DAKİKA | Maltepe’de TIR refüjde asılı kaldı! Yol trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de, bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan tır nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA | Başıbüyük'ten D-100 kara yolu istikametine seyir halindeki, Uğur Ö'nün kullandığı 50 AAH 982 plakalı TIR, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjde asılı kalan TIR nedeniyle olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR sürücünün yaralanmadığı kazanın ardından yol saat 06.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Başıbüyük Yolu Caddesi'nde yürümek zorunda kaldı.

Refüjdeki TIR'ıkaldırma çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA