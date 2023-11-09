SON DAKİKA | Maltepe'de TIR refüjde asılı kaldı! Yol trafiğe kapatıldı
YAŞAM AA
Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de, bariyerlere çarpıp refüjde asılı kalan tır nedeniyle Başıbüyük Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.
SON DAKİKA | Başıbüyük'ten D-100 kara yolu istikametine seyir halindeki, Uğur Ö'nün kullandığı 50 AAH 982 plakalı TIR, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüjde asılı kalan TIR nedeniyle olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TIR sürücünün yaralanmadığı kazanın ardından yol saat 06.30'dan itibaren trafiğe kapatıldı.
Araçlardan inmek zorunda kalan vatandaşlar Başıbüyük Yolu Caddesi'nde yürümek zorunda kaldı.
Refüjdeki TIR'ıkaldırma çalışmaları sürüyor.
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