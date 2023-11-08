Sivas'ta ortaya çıktı! Gözlerine inanamadılar: Tam 2 metre
Sivas’ın Divriği ilçesinde amatör kameralara 2 metrelik yılan takıldı. Uzunluğuyla hayrete düşüren yılanın hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü. Yılanın türünün zehirli koca engerek olduğu öğrenildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan amatör olarak yaban hayatı fotoğrafçılığı yapan Ümit Yalçın, doğada gezdiği sırada dev bir yılanla karşılaştı. Hemen cep telefonuna sarılan Yalçın, kamerayı açarak yılanı kayda aldı. Yaklaşık 2 metreyi bulan uzunluğuyla hayrete düşüren yılanın hareketsiz bir şekilde durduğu görüldü. Yılanın türünün zehirli Koca engerek olduğu öğrenildi.
"ZEHİRLİ BİR TÜR"
Ümit Yalçın, gördüğü yılan türünün zehirli olduğunu belirterek, "Görmüş olduğumuz yılan türü Koca engerek. Zehirli bir tür. Bu türlerde en uzunu yaklaşık 1 metre 80 santim. Bu da yaklaşık bir metre 80 santimdi. Denk geldiğim ikinci büyük Koca engerek yılanıydı. Diğerinde fazla bir görüntü alamadım" dedi.
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