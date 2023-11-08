Sivas’ta ortaya çıktı! Gözlerine inanamadılar: Tam 2 metre





"ZEHİRLİ BİR TÜR"

Ümit Yalçın, gördüğü yılan türünün zehirli olduğunu belirterek, "Görmüş olduğumuz yılan türü Koca engerek. Zehirli bir tür. Bu türlerde en uzunu yaklaşık 1 metre 80 santim. Bu da yaklaşık bir metre 80 santimdi. Denk geldiğim ikinci büyük Koca engerek yılanıydı. Diğerinde fazla bir görüntü alamadım" dedi.

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