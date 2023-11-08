Deniz seviyeleri 2 metre yükselebilir! Grönland’ın buzları hızla eriyor

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan Grönland, kuzey kutbundaki en büyük buz örtüsüyle kaplı bölge olarak dikkat çekiyor.

Yer yer 3 kilometre kalınlığında buz tabakalarının görüldüğü ve Danimarka'ya bağlı olan bu bölge, dünya genelinde deniz seviyelerinin yükselmesinde doğrudan etkili.