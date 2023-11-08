Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? Serveti, eski hali...

"Selin Ciğerci serveti ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci! Zengin ve lüks yaşantılarıyla göz önünde olan birçok isim mercek altına alındı. İşte, Selin Ciğerci'nin serveti ve hayatı hakkında merak edilenler...