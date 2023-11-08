Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? Serveti, eski hali...
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci! Zengin ve lüks yaşantılarıyla göz önünde olan birçok isim mercek altına alındı. İşte, Selin Ciğerci'nin serveti ve hayatı hakkında merak edilenler...
"Selin Ciğerci serveti ne kadar?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin mal varlıkları merak konusu oldu. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci! Zengin ve lüks yaşantılarıyla göz önünde olan birçok isim mercek altına alındı. İşte, Selin Ciğerci'nin serveti ve hayatı hakkında merak edilenler...
SELİN CİĞERCİ KİMDİR?
Selin Ciğerci, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Konyalı, annesi Kastamonuludur.
2014 yılında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır. 2017'de pop müzik kariyerine başlamıştır.
28 Ekim 2019'da futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.
5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Aynı yılda çift, yeniden boşandı.
NE İŞ YAPIYOR?
Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.
SELİN CİĞERCİ SERVETİ NE KADAR?
Selin Ciğerci'nin mal varlığı ve serveti hakkında çeşitli iddialar bulunsa da resmi açıklama yer almıyor.
Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci ne iş yapıyor, mal varlığı ne kadar? Serveti, eski hali...
- Antalya'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu! İşte son depremler...
- 8 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- 2. Torba yasanın içerikleri tek tek listelendi! Bağ-Kur prim eşitliği, erken emeklilik, 90 bin taşerona kadro, faizsiz kredi...
- Fenerbahçe’ye kaya gibi stoper! Becao ve Dijiku’nun abisi geliyor! Taraftarı coşturacak isim
- Bayern Münih maçı öncesinde Galatasaray'a 17 milyon euroluk piyango! Yer yerinden oynayacak!
- İstanbul'da deprem+tsunami tehlikesi korkuttu! Uzmanı açıkladı: Tek senaryo değil sonrası da felaket! Tam 6 metreye çıkacak!
- Galatasaray adeta define buldu! 83 milyon euroluk teklif geldi! Türk futbol tarihine yazılacak!
- 14 milyon emekliye sabah saat 08.00'de duyuruldu! 5.000+10.000 TL tahsis numarasına yatacak! SSK, Bağ-Kur, EYT, 4C'liye ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu: İşçi artık o sebeple kovulmayacak! Kod 29 sistemden kalktı!
- %61-65’lik 4A, 4B’liye çifte zam hesabı! Emeklinin taban maaşı değişiyor: 7.500 TL alana en az 10.000 TL! TÜİK, OVP 2024 artışını netleştirdi!
- Fenerbahçe Fred'in alternatifini buldu! 15 milyon euroluk atom karınca! Sahada basmadık yer bırakmıyor...