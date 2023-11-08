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Hızını alamayan bisiklet sürücüsü dehşeti yaşadı: Park halindeki araca saplandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Hızını alamayan bisiklet sürücüsü dehşeti yaşadı: Park halindeki araca saplandı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bisiklet sürücüsü, hızını alamayarak park halindeki otomobilin arka camına saplanarak yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Tepebaşı Mahallesi 651. Sokak'ta ismi öğrenilmeyen bisiklet sürücüsü, hızını alamayarak park halindeki 01 AKD 397 plakalı otomobilin arka camına saplandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı, olay yerinden ilk müdahalesi yapılarak Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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