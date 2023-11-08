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Okulda dayak skandalı! Öğretmen öğrencisine zerre acımadı: Hocam dedikçe daha çok vuracağım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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Okulda dayak skandalı! Öğretmen öğrencisine zerre acımadı: Hocam dedikçe daha çok vuracağım

Beylikdüzü’nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci dayak esnasında “hocam” diye bağırırken, öğretmeni ise “hocam dedikçe vuracağım” demesi şoke etti. Olay sınıfta bulunan öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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