Kıvanç Talu Beril Talu kimdir, ne iş yapıyor? "Var Böyle Tipler" hesabının sahibi Kıvanç Talu kaç yaşında, nereli?

KIVANÇ VE EŞİ BERİL TALU OLAYI NE?

Var Böyle Tipler Instagram hesabı ile kısa sürede ünlenen ve takipçi sayısı her geçen gün yükselen Kıvanç Talu birçok markanın da reklamında rol almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı.

Bu bilgilerin hepsi birer iddia olarak gün içinde farklı internet sitelerinde de yer buldu. Var Böyle Tipler Instagram hesabının da kapalı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.