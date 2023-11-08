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Esenyurt'ta sürücüler 'kapana' kısıldı! Lastikçi fazla mesai yaptı sosyal medya bu video ile yıkıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023
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Esenyurt’ta sürücüler ’kapana’ kısıldı! Lastikçi fazla mesai yaptı sosyal medya bu video ile yıkıldı

İstanbul Esenyurt'ta yola koyulan kapanı fark etmeyen sürücülerin lastikleri patladı. Kapanın hemen yanında bulunan lastikçi dükkanının sahibi 4 gündür fazla mesai yaptıklarını söylerken "İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu." dedi.

Esenyurt'ta yeni yapılan yoldaki kapanı fark etmeyen sürücülerin araçlarının lastikleri patladı.

Kapanın bulunduğu yerde lastikçi dükkânı bulunan Murat Tütün "Durdurabildiğimizi durduruyoruz, durduramadığımıza da lastik konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Ters yönden gelerek kapanın üzerinden geçen bir otomobilin lastiklerinin patladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1569. Sokak'ta, yolun tek yöne verilmesiyle birlikte ters yöne gidişlerin engellenmesi amacıyla kapan yapıldı. Ters yöne giden bazı sürücülerin kapanı fark etmeyerek üzerinden geçmesiyle araçların lastikleri patladı.

Bazı sürücüler ise sürekli kullandıkları yoldan geçmeye çalışırken kapanı son anda fark etti. Kapanın bulunduğu sokaktaki esnaf da sürücüleri geçmemeleri konusunda uyarmaya çalışıyor. Ters yönden gelen bir sürücünün kapanı fark etmeyerek otomobiliyle üzerinden geçtikten sonra lastiklerinin patladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ELİMİZDEN GELDİKÇE UYARIYORUZ"
Kapanın konulduğu yerde lastikçi dükkânı bulunan Murat Tütün "2,5 yıldır burada lastikçiyim, 5 gün önce buraya kapan koyuldu. Yol tek yöne döndü ama vatandaşımız eski sistemden ezbere devam ettiği için maalesef bu şekilde kapana girerek mağduriyetler yaşanıyor. Mümkün mertebe durdurabildiğimizi durduruyoruz, durduramadığımıza da lastik konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlk 3 - 4 gün yaklaşık 200 civarında bir lastik değişimi oldu, son iki gündür biraz daha azaldı.

Sabah geldiğimizde 4 - 5 araç bekliyordu dükkânın önünde. Gece saatlerinde geçenler olmuş. Azaldı, daha da azalacağını tahmin ediyoruz. U dönüş tabelasına bakmıyorlar. Yasak yerden U dönüşü yapıyorlar. Ya da aşağıdaki çıkmaz tabelasını da görmüyorlar. İki tane kapan tabelası var, onu da görmüyorlar. En son belediyeden gelip yeri de boyadılar. Biz de uyarılarımızı yapıyoruz ama biz de yorulduk yani işimizi gücümüzü bırakıp milleti uyarmaktan" dedi.

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