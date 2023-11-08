Esenyurt’ta sürücüler ’kapana’ kısıldı! Lastikçi fazla mesai yaptı sosyal medya bu video ile yıkıldı

Sabah geldiğimizde 4 - 5 araç bekliyordu dükkânın önünde. Gece saatlerinde geçenler olmuş. Azaldı, daha da azalacağını tahmin ediyoruz. U dönüş tabelasına bakmıyorlar. Yasak yerden U dönüşü yapıyorlar. Ya da aşağıdaki çıkmaz tabelasını da görmüyorlar. İki tane kapan tabelası var, onu da görmüyorlar. En son belediyeden gelip yeri de boyadılar. Biz de uyarılarımızı yapıyoruz ama biz de yorulduk yani işimizi gücümüzü bırakıp milleti uyarmaktan" dedi.

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