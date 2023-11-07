Uzmanlardan ’kuzey ışıkları’ açıklaması! Tekrardan görülecek mi? Depremi tetikler mi?

'KIRSAL BÖLGELERDE DAHA ÇOK GÖRÜNÜYOR'



Türkiye'de birçok şehirde görülen kuzey ışıklarının Ankara'da görülüp, görülemeyeceğini test etmek için rasathanenin gözlem ekibinin sabaha kadar gözlem yaptığını ancak Ankara'da görülmediğini kaydeden Yılmaz, "Çünkü karanlık ortamlar olması lazım. Işık kirliliğinin daha az olduğu ortamlarda bunu görme olasılığınız daha fazla oluyor. Mesela İstanbul ya da Ankara gibi çok büyük şehirlerde daha fazla aydınlanma olduğu için insanlar bunu fark edemiyor. Ama daha karanlık, kırsal yerlere gittiklerinde görme şansları var. Kuzey ışıklarının görülme süresi, birkaç saat veya birkaç dakikadır.