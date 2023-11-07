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Akkuyu'da bir adım daha tamam! Enerjide tam bağımsızlığın mihenk taşı olacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2023
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Akkuyu’da bir adım daha tamam! Enerjide tam bağımsızlığın mihenk taşı olacak

Türkiye'nin enerji bağımsızlığının en önemli adımlarından olan Akkuyu NGS'de Tam Ölçekli Simülatör'ün açılış töreni yapıldı. Tam Ölçekli Simülatör, Akkuyu NGS reaktör güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan bir yazılım ve donanım kompleksi içeriyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına kurulan Tam Ölçekli Simülatör'ün (TÖS) açılış töreni, Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nin yeni binasında gerçekleştirildi. Törene Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, simülatörün tedariki, kurulumu ve devreye alınmasından sorumlu NGS Rusatom Service şirketinin temsilcileri ile simülatör üzerinde uygulamalı eğitim alacak Akkuyu NGS mühendislerinden bazıları katıldı.

Törende, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcisine tam ölçekli simülatörün ticari işletmeye alınmasına ilişkin bir sertifika takdim etti. Simülatörün açılışı yetkililerin kurdele kesmesiyle yapıldı.

Törende konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh şunları söyledi: "Bir nükleer enerji santralinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde işletilmesinin önemli bir şartı işletme personelinin becerileri ve yeterlilikleridir. Tam ölçekli bir simülasyon merkezinin devreye alınması sayesinde operatörlerimiz, gerçek nükleer santralde olduğu gibi santralin işletilmesine ilişkin tüm olası senaryoları mümkün olduğunca yakın koşullar altında tecrübe edecekler. 29 Ekim'de, tüm devreye alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, tam ölçekli simülatörün ticari işletmeye alınması için bir talimat imzaladı ve bu tarihten itibaren simülatör resmi olarak çalışmaya tamamen hazır hale geldi."

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Altyapı Geliştirme Dairesi Başkanı Salih Sarı da Tam Ölçekli Simülatörün geliştirilmesi, kurulumu ve devreye alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Nükleer santralde çalışacakların yüksek bilgi ve becerinin yanı sıra yüksek düzeyde güvenlik ve kalite kültürüne sahip olması gerekiyor. Bu merkez, santralde çalışacak operatör ve mühendislerin gerekli yetkinlikleri kazanmasına büyük bir katkı sağlayacak. Tam ölçekli simülatörün yıllar boyunca Akkuyu santralinde hizmet edeceğini biliyoruz On binlerce Türk mühendis ve operatör buralarda eğitim alacak."

Tam Ölçekli Simülatör, Akkuyu NGS reaktör güç kaynağı ve kontrol sistemlerinin dijital ikizi olan bir yazılım ve donanım kompleksi içeriyor. Bu kompleks, bir nükleer enerji santralinin tüm çalışma modlarının gerçek zamanlı simülasyonunu sağlayan karmaşık bir matematiksel model kullanıyor. Tüm ekipmanları ve kontrol panelleri Akkuyu NGS güç ünitesinin yönetim panosundaki ekipmanlarıyla aynı olan simülatörün monitörlerinde görüntülenen bilgiler, operatöre gerçek bir NGS güç ünitesindekine benzer bir biçimde ve değerlerde yansıyor.

Güç ünitesi operasyonunun tüm senaryolarını uygulamayı ve işletme personelinin nitelikliliğini geliştirmeyi amaçlayan simülatörde eğitim gören çalışanların Akkuyu NGS'de çalışmaya başlamadan önce sertifika sınavını geçme ve Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan (NDK) lisans alma gibi diğer aşamaları da tamamlamaları gerekecek.

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