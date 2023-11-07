Akkuyu’da bir adım daha tamam! Enerjide tam bağımsızlığın mihenk taşı olacak

Törende konuşan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh şunları söyledi: "Bir nükleer enerji santralinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde işletilmesinin önemli bir şartı işletme personelinin becerileri ve yeterlilikleridir. Tam ölçekli bir simülasyon merkezinin devreye alınması sayesinde operatörlerimiz, gerçek nükleer santralde olduğu gibi santralin işletilmesine ilişkin tüm olası senaryoları mümkün olduğunca yakın koşullar altında tecrübe edecekler. 29 Ekim'de, tüm devreye alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Akkuyu Nükleer AŞ. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, tam ölçekli simülatörün ticari işletmeye alınması için bir talimat imzaladı ve bu tarihten itibaren simülatör resmi olarak çalışmaya tamamen hazır hale geldi."