Okyanusta 20 milyar dolarlık hazine! Tonlarca altın, gümüş ve zümrüt var! "Kutsal Kase"nin enkazı kimin olacak?
Kolombiya'da geçtiğimiz yıllarda bulunan ve 1708 yılında battığı düşünülen San Jose gemisi için kurtarma operasyonu başlatıldı. "Kutsal Gemi Enkazı" olarak bilinen batık gemide yaklaşık 20 milyar dolarlık hazine bulunduğu düşünülürken, enkazdaki hazinenin kime ait olacağı konusunda kriz çıktı.
İspanyol kalyonu San Jose, 8 Haziran 1708'de İspanyol Veraset Savaşı'nda İngiliz donanması tarafından Kolombiya'nın Cartagena limanı açıklarında batırılmıştı.
1698 yılında Dük Arístides Eslava tarafından inşa edilen gemi, İspanya'nın hazine filosunun amiral gemisiydi. Savaş sırasında San Jose, mücevherler ve değerli metaller taşıyarak düzenli olarak Peru ile İspanya arasında seyahat ediyordu.
1708'deki son yolculuğunda San Jose, İngilizlerin açtığı ateş sonucu barut şarjörü patlayınca büyük hasar ve 600 kişilik mürettebattan sadece 11 kişi hayatta kaldı. Geminin içindeki hazinesiyle birlikte battığı söylendi.
YERİ BİLİNMİYORDU
Geminin , 200 ton gümüş, zümrüt ve 11 milyon altın paranın da aralarında bulunduğu büyük miktarda hazineyle birlikte battığı düşünülüyor. Enkaz, tam yeri bilinmediği için yıllarca efsane olarak kaldı.
San Jose, 2015 yılında donanma dalgıçlarından oluşan bir ekip tarafından okyanus yüzeyinin yaklaşık 3.100 feet altında keşfedildi. Elde edilen görüntülerde geminin enkazında hazinenin ilk günkü gibi korunduğu belirtildi.
ANLAŞMAZLIK YAŞANDI
Kolombiya hükümeti, geminin Başkan Gustavo Petro'nun görev süresinin 2026'da sona ermesinden önce su üstüne çıkarılacağını söyledi.Ancak bir davaya göre, değeri 4 ila 20 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen devasa altın, gümüş ve zümrüt hazinesinin mülkiyeti gizemini koruyor.
Glocca Morra adlı bir ABD kurtarma konsorsiyumu, 1981 yılında San Jose'nin yerini bulduğunu iddia etti, ancak Kolombiya hükümeti kalyonu 2015 yılında bir dalgıç ekibiyle birlikte farklı bir konumda bağımsız olarak bulduğunu iddia ederek buna itiraz etti ve bu sır olarak kaldı.
Glocca Morra, Kolombiya hükümetinin kendisine 10 milyar dolar borcu olduğunu iddia etti ve gemi enkazının koordinatlarını Kolombiyalı yetkililere devrettiğini söyledi.
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