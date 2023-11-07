Okyanusta 20 milyar dolarlık hazine! Tonlarca altın, gümüş ve zümrüt var! "Kutsal Kase"nin enkazı kimin olacak?

Glocca Morra adlı bir ABD kurtarma konsorsiyumu, 1981 yılında San Jose'nin yerini bulduğunu iddia etti, ancak Kolombiya hükümeti kalyonu 2015 yılında bir dalgıç ekibiyle birlikte farklı bir konumda bağımsız olarak bulduğunu iddia ederek buna itiraz etti ve bu sır olarak kaldı.