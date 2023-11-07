Sahipli kediyi kaçırdıktan sonra öldürdü! Dehşet anları kamerada

Evinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen Dilaver, kedisinin kaçırıldığını görmüştü. Görüntülerle polise giden Dilaver, şüpheliden şikayetçi oldu. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan kaçırılma ve hayvana eziyet anları 4 Kasım'da basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları tarafından paylaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.