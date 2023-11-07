07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.11.2023
ABONE OL
Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü! Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıbükü köyü Yayla Mahallesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede kazı yapan F.K. (46), M.Ö. (48), M.G. (47), H.Ö (46) ve H.Y'yi (65) suçüstü yakaladı.

Bölgede yapılan aramada, kürek, kazma, levye, balta, tüp, budama makinesi, boşluk bulma çubuğu, kova ve eldiven ile kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA