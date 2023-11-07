Kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü! Çok sayıda malzeme ele geçirildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadıbükü köyü Yayla Mahallesi mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede kazı yapan F.K. (46), M.Ö. (48), M.G. (47), H.Ö (46) ve H.Y'yi (65) suçüstü yakaladı.
Bölgede yapılan aramada, kürek, kazma, levye, balta, tüp, budama makinesi, boşluk bulma çubuğu, kova ve eldiven ile kazı için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ile Orman Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Netflix Football Manager 2024 bedava nasıl indirilir? FM 24 oyunu ücretsiz mi? Football Manager 2024 Mobile APK özellikleri, yenilikler...
- Sigaraya zammı geldi, ne kadar oldu son dakika? 7 Kasım 2023 en ucuz, en pahalı sigara fiyatları...
- Gelinim Mutfakta 7 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- Canan Karatay açıkladı! Uyuz hastalığını bitiriyor! Kaşıntının ilacı meğer...
- 5 bin TL ikramiye ödeme günleri 4A, 4B, 4C: 16 Kasım'dan önce o kişilere de verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi tarihleri...
- Android telefon kullananlara acil uyarı! Bu uygulamalar varsa hemen silin!
- EMEKLİNİN ZAM TAKVİMİ BELLİ OLDU! SSK Bağkur maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! Ocak ayında hesabınızda görebilirsiniz...
- Ender Saraç iştah kapatan tarifini verdi! Tüketen 24 saat acıkmıyor! Sadece bu yöntemle...
- DİB-MBSTS ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? DİB Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı tarihi 2024!
- DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS başvurusu hangi ay yapılacak? ÖSYM son dakika
- Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- ÖSYM sınav takvimi LİSTE AÇIKLANDI | Milyonlarca öğrenci bekliyordu: MEB-YÖK son dakika duyurdu! YKS- KPSS-YÖKDİL-MSÜ, ALES 2024 tarihleri ne zaman?