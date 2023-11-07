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Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin ölü bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 07.11.2023 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023
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Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin ölü bulundu

Son dakika haberine göre Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu.

Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan Şahin'in (59) bulunması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi.

Şahin'in otomobilin yanında hareketsiz halde bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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