İçişleri Bakanlığı döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakam hakkında soruşturma başlattı

KAYMAKAM YEDİĞİ DÖNERİ BEĞENMEDİ: HESAP ÖDEMEK İSTEMEDİ

Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi.

Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi.

Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat'a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı.

"KASAYA BAĞIRARAK GELDİ, YEMEĞİ BEĞENMEDİM DEYİP HESAP ÖDEMEDEN GİTTİ"

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, "Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.