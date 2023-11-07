İçişleri Bakanlığı döneri beğenmeyip hesap ödemeyen kaymakam hakkında soruşturma başlattı
Yusufeli'nde görev yapan kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. Hesabı ödemek istemediğini söyleyerek mekandan ayrılan Meral'in o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Artvin'in döneriyle meşhur ilçelerinden biri olan Yusufeli'nde görev yapan Kaymakam Hacı Kerim Meral, iddialara göre yemek yediği restoranda döneri beğenmedi.
6 Kasım Pazartesi günü saat 12.17'de meydana gelen olayda Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede faaliyet bulunan bir restorana 2 misafiriyle geldi.
Aile salonunda oturan Meral, siparişi almaya gelen garsona cağ döner istediğini söyledi.
KAYMAKAM YEDİĞİ DÖNERİ BEĞENMEDİ: HESAP ÖDEMEK İSTEMEDİ
Garson, genel olarak işletmelerinde iş yoğunluğu nedeniyle saat 11.00'den sonra cağ döner kesmediklerini porsiyon olarak hizmet verebileceklerini dile getirdi.
Ardından Kaymakam Meral, porsiyon döner siparişi verdi.
Misafirleriyle birlikte dönerlerini yiyen ardından, tatlı yiyerek çaylarına içip kasaya doğru yönelen Kaymakam Meral, diğer müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat'a döneri, pilavı, sütlacı beğenmediğini dile getirerek işletmeden ayrıldı.
"KASAYA BAĞIRARAK GELDİ, YEMEĞİ BEĞENMEDİM DEYİP HESAP ÖDEMEDEN GİTTİ"
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ferhat Kodat, "Kısa süre önce yeni ilçemize taşındık. Zaten zor bir süreç geçiriyoruz. Kaymakamımızın, davranışı bizi üzmüştür. Hesabı ödemesin, canı sağolsun fakat müşterilerimizin yanında bizi rencide etmesi beni ve çalışan arkadaşlarımızı üzmüştür. İlk kez işletmemize geliyor. Herkese diğer müşterilerimize nasıl hizmet ediyorsak kaymakamımıza da aynı hizmeti verdik. Kasaya gelip bağırarak 'Yemeği beğenmedim, tatlıyı beğenmedim bu yüzden hesap ödemiyorum' deyip çıktı gitti. Biz de canı sağ olsun deyip kendilerine kolonya ikramında bulunduk." ifadelerini kullandı.
KAYMAKAM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konu gündem olurken, İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, Artvin Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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