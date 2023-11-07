Marmara Denizi kıyıları kızıla boyandı! Uzman isimden açıklama: Telaş yapmaya gerek yok





Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, "3 günden beridir esen sert lodosla beraber, açıktan gelen otlar kıyıya vurdu. Vatandaşlarımızın bu konuda herhangi bir telaş yapmalarına gerek yok. Bu mevsimler bir denge. İnşallah havaların karayel esmesiyle beraber kıyılardaki otlar tekrar açıklara gidecek ve orada batacak. Belediyemiz bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Kıyılarımız inşallah tertemiz olacak" dedi.