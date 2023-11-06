Sivas’ta katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Kazada Ali Gülseven hayatını kaybederken araç sürücüleri ile İ.G. ve S.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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