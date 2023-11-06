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Son dakika: Siirt'te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Son dakika: Siirt’te devrilen araçtaki LPG tankı patladı: 6 kişi öldü

Son dakika haberleri... Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi! Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.



İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LPG'Lİ OTOMOBİL ALEVLER İÇERİSİNDE KALDI

LPG'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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