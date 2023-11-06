Sağanak yağış için tarih verildi! O güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken özellikle İstanbul'un da bu yağıştan etkileneceği görüldü. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların sabit kalacağı ancak çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
Özellikle İstanbul'u da etkisi altına alacak olan sağanak yağışın hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
Diğer yandan olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken gerekli tedbirlerin alınması istendi.
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