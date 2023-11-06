07 Kasım 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sağanak yağış için tarih verildi! O güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Sağanak yağış için tarih verildi! O güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
ABONE OL
Sağanak yağış için tarih verildi! O güne dikkat! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken özellikle İstanbul'un da bu yağıştan etkileneceği görüldü. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların sabit kalacağı ancak çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Özellikle İstanbul'u da etkisi altına alacak olan sağanak yağışın hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

Diğer yandan olası olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarılırken gerekli tedbirlerin alınması istendi.

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA