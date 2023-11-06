Kış uykusuna yatmayan ayılar dehşet saçtı: Yerleşim yerlerine inip...

Öte yandan, Safranbolu ilçesi Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde bir vatandaşa ait arı kovanları da ayı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Mahallelileri tedirgin eden ayılar çok sayıda kovanı parçaladı.

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