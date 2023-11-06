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Kış uykusuna yatmayan ayılar dehşet saçtı: Yerleşim yerlerine inip...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Kış uykusuna yatmayan ayılar dehşet saçtı: Yerleşim yerlerine inip...

Karabük'te yerleşim yerlerine yakın alana inen ayılar, dehşet saçtı. Mahallelileri tedirgin eden hayvanlar, farklı bölgelerdeki arı kovanlarını parçalayarak, içerisindeki balları yedi.

İlk olay, merkez ilçeye bağlı Kaleköy'de meydana geldi. Arıcılıkla uğraşan Erol Akın'ın arazide bulunan arı kovanlarına ayılar saldırdı.

Ayıların parçaladığı kovanlardaki arılar telef olurken, 9 kovanın zarar gördüğü tespit edildi. Alandaki zararın yaklaşık 25 bin lirayı bulduğu öğrenildi.

Öte yandan, Safranbolu ilçesi Aşağı Tokatlı Mahallesi'nde bir vatandaşa ait arı kovanları da ayı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı. Mahallelileri tedirgin eden ayılar çok sayıda kovanı parçaladı.

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