Solar Güneş Fırtınası nedir, Dünya'yı nasıl etkiler? Solar fırtınada gökyüzü kırmızı mı olur, Türkiye'den görülür mü?
Dünyanın farklı bölgelerinde görülen kırmızı gökyüzünün ardındaki sırra dair meraklar artıyor. Bu etkileyici doğa olayı, genellikle gün batımı veya gün doğumu sırasında gökyüzünün muhteşem kırmızı, turuncu veya pembe tonlara bürünmesi şeklinde gözlenir. Özellikle sosyal medyada paylaşılan kırmızı gökyüzünün detayları araştırılıyor. Peki solar güneş fırtınası nedir, Dünya'yı nasıl etkiler?
Sosyal medyada son günlerde Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'da görülen göz alıcı manzaralar, Solar Fırtına olarak bilinen doğa olayına ilgiyi artırdı. Bu olay, gökyüzünün kırmızı renkte parladığı etkileyici bir görüntü sunar ve genellikle gün batımı veya gün doğumu sırasında gözlenir. Peki solar fırtınada gökyüzü kırmızı mı olur, Türkiye'den görülür mü?
GÜNEŞ (SOLAR) FIRTINA NEDİR?
Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor.
Güneş'te meydana gelen füzyon nedeniyle kızıl veya kırmızı renkte alev ortaya çıkar. Bu alev ise 15-20 bin kilometre yükselir. Böylece Güneş fırtınası oluşur.
Güneş fırtınası ise Güneş merkezi veya yüzeyinde meydana gelen patlamalar neticesinde ortaya çıkan enerji uzay boşluğunda yayılır.
Sosyal medyada birçok ilden Güneş Fırtınası olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı.
SOLAR FIRTINA NELERİ ETKİLER?
Güneş fırtınaları Dünya'nın dış atmosferinin ısınmasına neden olabileceği gibi uyduları da doğrudan etkileyebiliyor. Söz konusu fırtına nedeniyle de elektrik şebekeleri arızalanabilir ve uydular da bozulabilir. Ayrıca güçlü güneş fırtınaları insan faaliyetlerini de etkileyebilir.
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- Solar Güneş Fırtınası nedir, Dünya'yı nasıl etkiler? Solar fırtınada gökyüzü kırmızı mı olur, Türkiye'den görülür mü?
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