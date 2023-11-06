Solar Güneş Fırtınası nedir, Dünya’yı nasıl etkiler? Solar fırtınada gökyüzü kırmızı mı olur, Türkiye’den görülür mü?

Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana geliyor. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar aşığa çıkıyor.

Güneş'te meydana gelen füzyon nedeniyle kızıl veya kırmızı renkte alev ortaya çıkar. Bu alev ise 15-20 bin kilometre yükselir. Böylece Güneş fırtınası oluşur.

Güneş fırtınası ise Güneş merkezi veya yüzeyinde meydana gelen patlamalar neticesinde ortaya çıkan enerji uzay boşluğunda yayılır.

Sosyal medyada birçok ilden Güneş Fırtınası olduğu iddia edilen görseller paylaşıldı.

SOLAR FIRTINA NELERİ ETKİLER?