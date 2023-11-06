Kuzey Işıkları ne demek, nasıl oluşur? Kutup Işıkları hangi ülkelerden görülür?

Bu renkler Dünya'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alan oksijen molekülleri sayesinde oluşurken nadir karşılaşılan kırmızı ve mor renkleri ise Dünya'ya 320 kilometre uzaklıkta oluşan oksijen molekülleri ile meydana gelir. Kuzey ışıklarının şekilleri ise 3'e ayrılmıştır. Bu şekiller, Ark, Şerit ve Sütun olarak kategorilendirilmiştir.

Kuzey Işıkları Nerede Görülür?

Soğuk iklimlerin en meşhur yanı olan Kuzey Işıkları Eylül - Mart Ayları arasında oluşmaktadır. Kuzey Işıkları gösterisinin en sevilen yerleri, İskoçya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Rusya, Grönland, Kanada, İzlanda ve Alaska'dır. Bu ülkelerin belirli kentlerinde bulunan Kuzey Işıkları için özel turlar düzenlenmektedir. Kuzey Işıkları her ülkede farklı tarihlerde meydana gelse de kimi zaman bizleri şaşırtabiliyor.

Örneğin, bir yerde belli bir tarihte çıkan kuzey ışığı, bazen çıkmayabiliyor. Aslında kumar işi olan Kuzey Işığı, gidip görülmediği zaman hayal kırıklığı yaratabiliyor. Bu nedenle Kuzey Işıklarını görmek için plan yaparken bunu da göz önünde bulundurmakta fayda vardır.

Kuzey Işıkları'nın en doğru tarihleri ise NASA'nın resmi internet adresinde bulunuyor. Muhteşem ışık gösterisini izlemek için tatil planı yapanlar mutlaka bu siteyi inceleyip tam tarihlerden emin olabilirler. Kuzey Işıklarını ziyaret etmek için en uygun tarih ise Şubat-Mart ayı aralığıdır. Çünkü bu zaman diliminde gün uzarken ekinoks da yaklaşmış oluyor.