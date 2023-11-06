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Sinop merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Sinop merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Sinop merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23'ü ifadesi alınıp serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise gözaltına alındı.

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