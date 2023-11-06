Dünyada sadece 2 tane bulunuyor! Biri İngiltere'de diğeri Türkiye'de
Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan ve dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Basilica Therma Roma Hamamı´nın turizme açılması için başlatılan çevre düzenleme çalışması tamamlandı.
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Kral Kızı" adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı´nın ülke turizmine ve ziyarete açılması amacıyla 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları sona erdi.
Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla öne çıkan Basilica Therma Roma Hamamında çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, kafeterya, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapıldı. Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamının, yerli ve yabancı turistlere kısa süre içerisinde kapılarını açması bekleniyor.
Roma Hamamının hem ülke hem de Yozgat turizmine önemli katkılarının olacağını söyleyen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yozgat coğrafyamızda geçmiş dönemlerimizi yansıtan birçok eserimiz var. Bunlardan bir tanesi de Sarıkaya'daki tarihi Roma Hamamımız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde hamamımızın restorasyon çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları bitti. İnşallah çok kısa bir zaman sonra da turizme, insanımızın istifadesine sunacağız.
Gerçekten çok güzel bir eser. Yozgat ve ülke turizmine çok büyük katkısı olacak. Tabi bunun yanı sıra sadece Roma Hamamı değil geçmiş dönemlere ait birçok eserimiz var, onları da Roma Hamamıyla bütünleştirerek insanımıza ve turizme kazandırılabilirsek Yozgat bir açık hava müzesine haline dönüşecek ve Yozgat ta turizmde hak ettiği noktaya gelecektir" dedi.
Sarıkaya ilçesinde esnaflık yapan Abdullah Karataş ise, "Tarihi 2 bin yıla dayanan Dünya'da iki tane olan Roma Hamamı'nda çalışmalar bitti. Biz de esnaf olarak turistlerin buraya gelip ziyaret etmesini istiyoruz. onların için de elimizden gelen gayreti esnaf olarak göstereceğiz" şeklinde konuştu.
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