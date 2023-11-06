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Discord çöktü mü son dakika? 6 Kasım Discord neden açılmıyor? Bağlantı hatası...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023
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Discord çöktü mü son dakika? 6 Kasım Discord neden açılmıyor? Bağlantı hatası...

"Discord çöktü mü?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Mesajlaşma uygulaması olan Discord'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. İşte, Discord çöktü mü, neden açılmıyor? Discord bağlantı hatası ne zaman düzelecek? sorusunun cevabı...

"Discord çöktü mü son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Mesajlaşma uygulaması olan Discord'da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. İşte, Discord neden açılmıyor? Discord bağlantı hatası ne zaman düzelecek? sorusunun yanıtı...

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Discord'da yaşanan sorunları paylaşan kullanıcılar, mesajlarının gönderilmediğini ve yavaşlığından şikayetçi olduklarını Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getiriyolar.

Erişim sorununun sebebi belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

En çok bildirilen sorunlar

➡63% Sunucu bağlantı

➡25% Uygulama

➡13% İnternet sitesi

DİSCORD NEDİR?

Discord, topluluk kurma için tasarlanmış bir anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformudur. Aralık 2020 tarihi itibarıyla 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı ve aylık 140 milyon aktif kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses, metin veya stage kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.

Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir.

Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz.

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