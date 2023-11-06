Jeomanyetik fırtına nedir, ne demek, nasıl gerçekleşir? Dünya’ya etkileri neler? İşte fırtınanın tüm sonuçları...

Jeomanyetik fırtına, Güneş'ten yükselen yüklü parçacıkların Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan bir doğa olayıdır. Güneş, sürekli olarak yüklü parçacıklar ve elektromanyetik radyasyon yayarak Güneş rüzgarını oluşturur. Bu yüklü parçacıklar, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen patlamalar sonucu Güneş'ten uzaya fırlatılırlar. Daha sonra bu yüklü parçacıklar Dünya'ya ulaşır ve Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girerler. Peki Dünya'ya etkileri neler? İşte fırtınanın tüm sonuçları...

Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanında dalgalanmalara ve bozulmalara neden olurlar.